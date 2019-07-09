المهندس: قوات الحشد ستعود الى صحراء الجزيرة بعمليات كبرى لتنظيفها بالكامل من الارهاب

2019/07/09 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، ان قوات الحشد ستعود الى صحراء الجزيرة بـ”عمليات كبرى” لتنظيفها بالكامل من الارهاب.وقال المهندس بحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي ، “قدمنا تقريرا الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اقترحنا عليه قيام عمليات في المناطق التي تشهد محاولات تسلل لداعش غرب الموصل وغرب صلاح الدين […]

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