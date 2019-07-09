2019/07/09 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… كشفت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الثلاثاء، عن إدخال محطة البريد المتنقلة الثانوية الجديدة للعمل بعد إنجاز أعمال النصب والتشغيل في محافظة البصرة.وقال مدير عام الشركة العامة، نشأت كاظم ياسين، في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء البصرة أحد فروع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء الجنوب: إنجاز أعمال تشغيل محطة متنقلة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء الجنوب: إنجاز أعمال تشغيل محطة متنقلة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).