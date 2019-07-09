القانونيـة النيابيـة: مقترحـات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ستعرض للتصويـت مباشرة داخل البرلمـان

2019/07/09 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلـنت اللجنة القانونية النيابية ان المقترحات الجديدة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ستعرض للتصويت مباشرة داخل مجلس النواب .وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” الكتل السياسية واللجان النيابية اتفقت على تعديل النظام الانتخابي واستخدام البطاقة الالكترونية واجهزة تسريع النتائج “، مشيرا الى اعداد الصيغ القانونية لعرض […]

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