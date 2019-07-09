استعدادا لبطولة غرب آسيا.. 40 حملة تنظيف اسبوعيا في كربلاء

2019/07/09 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت بلدية كربلاء المقدسة، الثلاثاء، استمرارها بحملات رفع الانقاض وردم المستنقعات والمقالع بالقرب من معلب كربلاء الدولي استعدادا لبطولة غرب اسيا التي ستحتضنها المحافظة مطلع شهر آب المقبل.وقال ماجد ناجي مدير اعلام البلدية لـ/ المعلومة /، إن “بلدية كربلاء وبأقسامها كافة مستمرة بحملات رفع الانقاض وردم المستنقعات في جميع مناطق كربلاء […]

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