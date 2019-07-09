الكرعاوي يوجه بإغلاق الابار الارتوازية في بحر النجف والسبب؟

2019/07/09 | 16:49

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بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، الثلاثاء، باغلاق الابار الارتوازية في منطقة بحر النجف لتأثيرها على الأراضي الزراعية في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للكرعاوي في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "بعد المناشدات والشكاوى الواردة من قبل المزارعين في منطقة بحر النجف بخصوص ارتفاع مناسيب مياه الابار الاتوازية المؤثرة على اراضيهم الزراعية ".

وتابع البيان "وخلال زيارة الاول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي منطقة بحر النجف والذي رافقه فيها مدير المجاري ومدير دائرة الري وممثل دائرة حفر الابار الارتوازية في المحافظة، التقى الكرعاوي عدداً من الاهالي والمزارعين واستمع الى اهم مشاكلهم وهي ارتفاع مناسيب مياه الابار الارتوازية التي غمرت اراضيهم الزراعية في عموم المنطقة ".

وأضاف ان "الكرعاوي وجه دائرة الابار الارتوازية بغلق الابار الارتوازيه في منطقة بحر النجف"، مؤكداً على "الدوائر ذات العلاقة باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة للحد من الاضرار والمعوقات التي يعاني منها الاخوة المزارعين والفلاحين في عموم المحافظة".

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