ضبط 75 جهاز تعدين بيتكوين

2019/07/09 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة همدان غرب ايران عن ضبط 75 جهاز تعدين العملة الرقمية البيتكوين في المحافظة.

واوضح العميد كامراني صالح أن قيمة هذه الاجهزة تتخطى 10 مليارات ريال (الدولار= 42 الف ريال).

وأضاف صالح أن تم اعتقال شخصين بهذا الخصوص.

یشار الى أن تعدين البيتكوين يستهلك حجما كبيرا من الطاقة الكهربائية.

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