سيمنس تباشر العمل بتجهيز محطة ميسان لسد حاجة المحافظة

2019/07/09 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ميسان … اعلنت شركة سيمنس الالمانية، اليوم الثلاثاء، شروعها بتجهيز محطة ميسان الكهربائية بمعدات حديثة.وقال المدير الاقليمي للشركة ديمتار سيسدورفر، بحسب مقابلة على موقع اوتيلتيز ترجمته “الغد برس”، ان “المحطة الجديدة ستقدم خدمة بطاقة كافية لسد حاجة ثلاث ملايين مواطن، ومن المقرر ان تدخل العمل منتصف عام 2021، وبقدرة كاملة خلال عام […]

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