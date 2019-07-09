2019/07/09 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان للعهد ان حكومة الإقليم لم ولن تلتزم بمسألة تصدير النفط والحكومة الحالية والحكومات السابقة تتحمل ذلك

وقال

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