"إنستغرام" يقدم لمستخدميه أدوات جديدة تمنع المضايقات

2019/07/09 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تطبيق "إنستغرام" عن أدوات جديدة للتصدي للمضايقات عبر الإنترنت، في سياق جهوده الرامية إلى توفير "بيئة آمنة" للمستخدمين.

ومن بين هذه الإجراءات الجديدة،

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