السهيل يدعو حملة الشهادات العليا الى التقديم لشغل الدرجات الوظيفية في الوزارات المختلفة

2019/07/09 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الثلاثاء، حملة الشهادات العليا الى التقديم لشغل الدرجات الوظيفية في إطار (حركة الملاكات) في الوزارات المختلفة.

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