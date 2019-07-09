المهندس: سنطهر صحراء الجزيرة من الارهاب

2019/07/09 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الثلاثاء،

ان قوات الحشد ستعود الى صحراء الجزيرة بـ"عمليات كبرى" لتنظيفها

بالكامل من الارهاب.وقال المهندس بحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي ، "قدمنا تقريرا

الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اقترحنا عليه قيام

عمليات في المناطق التي تشهد محاولات تسلل لداعش غرب الموصل وغرب صلاح

الدين وشمال غرب نينوى".وأضاف ان "عبد المهدي وافق على هذا الاقتراح وشرع الحشد والقوات

الامنية بتنفيذ العملية"، مبينا ان "العملية في يومها الثالث توفقت

ونعدها تمرينا لقواتنا، لأن هذه المنطقة حررت سابقا ويفترض ان تبقى

نظيفة وسنعود لها بعمليات كبرى في المستقبل القريب لتنظيفها".

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