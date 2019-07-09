عرب كركوك لعبد المهدي: لا نريد إعادة المحافظة إلى زمن المفخخات والفوضى

2019/07/09 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، رفضها “المطلق” لأي اتفاق يعقد خارج عمل اللجنة البرلمانية الممثلة لجميع مكونات المحافظة.وقالت المجموعة في بيان لها تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “أي اتفاق بشأن كركوك خارج عمل اللجنة البرلمانية المشكلة في بغداد، وتضم ممثلي مكونات كركوك يعتبر نسفا للثقه بين المكونات وغير مقبول […]

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