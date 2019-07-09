2019/07/09 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

طلقت الهيأة العليا للحج والعمرة تطبيق " الحاج العراقي " لأجهزة الهواتف الذكية للتواصل مع الحجاج ورفع ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هيأة الحج تطلق تطبيق للتواصل مع الحجاج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيأة الحج تطلق تطبيق للتواصل مع الحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).