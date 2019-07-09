تحديد موعد انطلاق اولى الرحلات المباشرة للديار المقدسة

2019/07/09 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إتمامها كافة الاستعدادات الخاصة بنقل حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1440هـ 2019م .وذكرت الوزارة في بيان ان” الاستعدادات شملت تهيأة صالات التفويج في جميع المحطات ( بغداد ، البصرة ، النجف ، اربيل ، السليمانية ) اضافة الى جاهزية اسطول الناقل الوطني فضلاً […]

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