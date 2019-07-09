المجموعة العربية في كركوك : لن نقبل باي اتفاق خارج عمل اللجنة البرلمانية

2019/07/09 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك , رفضها المطلق لأي اتفاق يعقد خارج عمل اللجنة البرلمانية الممثلة لجميع مكونات كركوك .وقالت المجموعة في بيان , ان أي اتفاق بشأن كركوك خارج عمل اللجنة البرلمانية المشكلة في بغداد وتضم ممثلي مكونات كركوك يعتبر نسفا للثقه بين المكونات وغير مقبول ولن نتعامل معه ونرفضه وسنقف […]

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