2019/07/09 | 17:10

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العراق وتركيا يبحثان العلاقات العسكرية ومكافحة الإرهاب

بغداد/..



بحث وزير الدفاع نجاح الشمري مع السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، العلاقات العسكرية ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان، للوزارة، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" الشمري بحث خلال استقباله في مكتبه ببغداد السفير التركي والوفد المرافق له، العلاقات بين البلدين، في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب".

واضاف" كما بحث الجانبان استمرار التعاون من اجل علاقات جيدة لبناء قدرات الجيش العراقي".انتهى3

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