محافظ البصرة يعلن أستئناف العمل بمشروعي أنشاء كليتين في قضائي الزبير و أبي الخصيب

2019/07/09 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، الثلاثاء، عن أستئناف العمل بمشروعي أنشاء كليتين في قضائي الزبير وأبي الخصيب بعد توقف العمل بهما في السنوات الماضية.

وقال مكتب العيداني في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تم الموافقة على استئناف العمل بمشروعي انشاء كليتين في قضاء الزبير وقضاء أبي الخصيب والتي تعتبر ذو فائدة من الجانب التعليمي في هذين القضائين"، مشيراً الى أن "هذه المشاريع أعيدت للعمل بعد التوقف بها في الأعوام السابقة".

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد وجه قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة بإعلان مناقصات مختلف المشاريع الخدمية ومن بينها مشاريع التعليم العالي ضمن خطة موازنة تنمية الأقاليم لعام 2019.

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