الحشد الشعبي يدمر كبرى مضافات

2019/07/09 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء 9 تموز/يوليو، بأن القوات العراقية عثرت على مضافة كبيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في جنوب غربي مركز نينوى، شمالي البلاد....

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