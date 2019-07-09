العمل تباشر التدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد

2019/07/09 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب الصيفي الخاص بالجوانب العملية الخاصة بعمل الصحة والسلامة المهنية لطلبة الجامعات والمعاهد بما ينسجم مع اختصاصاتهم.وقال مدير عام المركز ناضر الشمري ان المركز وضع برنامجاً تدريبياً عملياً يتوافق مع المناهج الدراسية للطلبة يستمر أربعة أشهر من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي […]

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