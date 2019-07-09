تدمير عشرات الانفاق السرية والمضافات ضمن “إرادة النصر” غربي ألانبار 

2019/07/09 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، تدمير عشرات الانفاق السرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة ارادة النصر التي تشهدها مناطق الصحراء الغربية.وقال العبيدي لـ/ المعلومة /، إن “القوات الامنية وبمساندة طيران الجيش تمكنت من تدمير العشرات من الانفاق السرية والاستيلاء على اسلحة وذخائر متنوعة بحملة ارادة النصر التي تشهدها […]

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