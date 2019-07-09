الخطوط الجوية تحدد موعد انطلاق الرحلة الاولى للديار المقدسة

2019/07/09 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إتمامها كافة الاستعدادات الخاصة بنقل حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1440هـ 2019م .وذكرت الوزارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الاستعدادات شملت تهيأة صالات التفويج في جميع المحطات ( بغداد ، البصرة ، النجف ، اربيل ، السليمانية ) […]

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