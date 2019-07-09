مجلس مكافحة الفساد «يراقب» وزير في حكومة عبد المهدي.. منْ هو؟

2019/07/09 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف المجلس الأعلى لمكافحة #الفساد في #العراق، اليوم الثلاثاء، عن متابعة أحد الوزراء الحاليين في حكومة #عادل_عبد_المهدي، فيما كشف عن سبب ذلك.وقال مصدر في المجلس، […]

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