2019/07/09 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، أن قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي سيتحمل تبعات كافة الاستهدافات إذا ثبتت التسجيلات ضده، مبينا ان الجهة التي حصلت على التسجيل الصوتي تمتلك ادلة ووثائق دامغة بصحته.

وقال البلداوي في تصريح تابعته “اتلاجاه برس”، إن “اللجنة التحقيقية تعمل بشكل مهني وحر وبتأني من اجل التأكد من صحة التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار وعنصر من المخابرات المركزية الامريكية”.

وأضاف، أن “الجهة التي حصلت على التسجيل الصوتي تمتلك ادلة ووثائق دامغة بصحته”، مبينا انه “في حال ثبوت صحة التسريب الصوتي فان الفلاحي سيتحمل كافة الاعتداءات التي وقعت على قواتنا الامنية والحشد الشعبي ضمن قاطع مسؤوليته”.

وكانت قناة روسية أفادت ، بأن قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي المتهم بالتخابر مع الاستخبارات الأميركية محتجز حاليا في قيادة القوات البرية ببغداد ويخضع للتحقيق أمام اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البناء: الفلاحي سيتحمل كافة الاعتداءات التي وقعت على القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البناء: الفلاحي سيتحمل كافة الاعتداءات التي وقعت على القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).