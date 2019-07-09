محافظة البصرة : الداخلية وافقت على افتتاح دائرة ثانية للجوازات في المحافظة

2019/07/09 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة البصرة عن موافقة وزير الداخلية على افتتاح دائرة ثانية للجوازات في منطقة الجبيلة بمركز المحافظة خلال ايام المقبلة .وقال محافظ البصرة اسعد العيداني خلال زيارته مديرية الجوازات اليوم بحضور مدير عام الجنسية والجوازات: ” تم الاتصال بقائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح لرفد دوائر الجوازات بمنتسبين، فيما وافق الاخير على نقل 20 […]

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