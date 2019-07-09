نائب: وزير الكهرباء لم يفِ بما وعد وجمعنا تواقيع لاستجوابه

2019/07/09 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو مجلس النواب نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع بغية استجواب وزير الكهرباء على خلفية تراجع الخدمة المقدمة وعدم الايفاء بالوعود

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