مدير صحة النجف يتابع تنفيذ الارشفة الالكترونية للولادات والوفيات

2019/07/09 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اطلع مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف الدكتور رضوان كامل الكندي، اليوم الثلاثاء، على سير العمل في مركز 15شعبان للرعاية الصحية الاولية في

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