الجيش الليبي يجدد تهديداته لتركيا

2019/07/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الجيش الليبي تحذيرات جديدة إلى تركيا، بشأن دعمها لتنظيم "الإخوان" وحكومة السراج في طرابلس.

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب

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