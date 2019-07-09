سفير جمهورية العراق في القاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

2019/07/09 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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