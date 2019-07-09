الأمن النيابية: يوم غد موعد إعلان نتائج التحقيق بقضية تخابر الفلاحي

2019/07/09 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن تحديد يوم غد الأربعاء موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق بشأن قضية تورط قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي بالتخابر مع المخابرات المركزية الأمريكية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “يوم غد الأربعاء سيكون موعدا نهائيا لإعلان نتائج اللجنة العليا المشكلة […]

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