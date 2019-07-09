بعد اجتماع اتحادي وزاري.. انفراج ازمة رواتب موظفي اتحاد الكرة

2019/07/09 | 18:10

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بغداد :سومر نيوز

اكد رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، الثلاثاء، ان ازمة رواتب موظفي الاتحاد انتهت بعد لقاء وزير الشبا...

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