الاعرجي يوضح ملابسات الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي

2019/07/09 | 18:10

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بغداد :سومر نيوز

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب احمد سليم الكناني رئيس اللجنة وحضور اعضائها، ا...

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