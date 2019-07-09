2019/07/09 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اطلقت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تطبيقا على الهاتف النقال باسم “الحاج العراقي”.وقال بيان للهيئة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الهيئة انتجت التطبيق لاجهزة الهواتف الذكية، حيث يقدم حزمة من الخدمات التي يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم في الديار المقدسة، منها ارشادات ومعلومات توعوية”.وتابع “التطبيق يقدم خدمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحج والعمرة تعلن اطلاق تطبيق “الحاج العراقي”) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحج والعمرة تعلن اطلاق تطبيق “الحاج العراقي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).