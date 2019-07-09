70 زمالة دراسية لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير في هنكاريا

2019/07/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، موافقة الجانب الهنكاري على مرشحي الـ70 زمالة دراسية لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير للسنة الدراسية 2019 – 2020.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "الجانب الهنكاري وافق وللمرة الأولى منذ بدء الزمالة الهنكارية مع التعليم العراقية على قبول مرشحي الزمالة الدراسية البالغة 70 مقعدا والممنوحة للعراق حسب الاتفاقية المبرمة سابقاً بين الجانبين".وأضاف المدير العام أن "الزمالات وزعت بواقع 40 مرشحا لنيل شهادة الدكتوراه و30 مرشحا لنيل شهادة الماجستير فضلا عن 69 مرشحا بصفة احتياط لشهادة الدكتوراه".

انتهى.ص.هـ.ح.

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