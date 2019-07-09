شرطة ديالى لـ”المعلومة”: 2019 سيشهد فتح جميع الطرق المغلقة بالمحافظة

2019/07/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، أن عام 2019 سيشهد فتح كافة الطرق ورفع جميع الكتل الكونكريتية في المحافظة.وقال العبادي لـ/ المعلومة /، إن “الاجهزة الأمنية في ديالى منها قيادة الشرطة تسعى لفتح كافة الطرق المغلقة نهاية العام الجاري ورفع جميع الكتل الكونكريتية في مناطق المحافظة”.وأضاف أن “الطرق والحواجز […]

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