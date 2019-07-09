2019/07/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،الأربعاء، عن وجود تسوية بملف الميتسوبيشي بقيمة 70 مليون دولار ، مؤكدة ان ” لديها 153 وثيقة تتعلق بملف سيارات الميتسوبيشي “.وقالت نصيف في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان”ملف سيارات الميتسوبيشي يشوبه الكثير من الفساد في مرحلتين” التعاقد والتسويق” ، مبينه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تتهم الاسدي مجدداً : 70 مليون دولار وراء اخفاء صفقة الميتسوبيشي المركز الخبري الوطني.

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