العراق... انطلاق المرحلة الثالثة لكنس فلول ’داعش’

2019/07/09 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت القوات العراقية، خلال 48 ساعة، نتائج نوعية جديدة في عمليات "إرادة النصر" التي انطلقت قبل يومين، للقضاء على بقايا وفلول "داعش" الإرهابي، في المنا...

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