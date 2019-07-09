2019/07/09 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق “الحاج العراقي” لأجهزة الهواتف الذكية للتواصل مع الحجاج ورفع الوعي لديهم.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “في اطار مسؤولياتها تجاه ضيوف الرحمن حرصت الهيئة على تطوير وتنفيذ مشاريع تقنية تواكب من خلالها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تطلق تطبيق “الحاج العراقي” للتواصل مع الحجاج وكالة خطوة برس.

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