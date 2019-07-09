أكثر من 4000 عاطل عن العمل ومنظمة توزّع الاحذية والملابس الرياضية “بالة” للعائدين إلى قضاء الحمدانية

2019/07/09 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قامت منظمة الرجاء والسلام وبالتعاون مع مركز العائلة المقدّسة ملابس متنوّعة من “البالة” وأخرى جديدة مع أحذية رياضية لمسيحيّ مركز قضاء الحمدانية.بدأ التوزيع يوم أمس المصادف الأثنين 9 تموّز 2019 في بناية المنظمة قرب “السمنير” مركز الكهنة والانشطة الدينية، وبدأ التوزيع حسب التسلسل الأبجدي للأسماء ولكلّ أفراد العائلة، …

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