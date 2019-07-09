يحيى الناصري يطعن بقرار اقالته أمام المحكمة الإدارية

2019/07/09 | 18:22

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بغداد اليوم _ ذي قار

اعلن محافظ ذي قار المقال يحيى الناصري، اليوم الثلاثاء، تقديمه طعنا رسميا أمام المحكمة الإدارية بقرار مجلس المحافظة القاضي بإقالته من منصبه.

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، القوات الأمنية بمراجعة خططها في المناطق التي تكررت فيها الخروقات الأمنية ومنها قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

واستنكر السامرائي في بيان أصدره مكت

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس

بغداد اليوم _ متابعة

أيدت محكمة الاستئناف الأميركية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية عام 2018، بمنع الرئيس دونالد ترامب، من "حظر" أي شخص من متابعة حسابه عبر "تويتر".

ونشرت صحيفة "الفايننشيال بوس

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