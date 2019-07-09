2019/07/09 | 18:23

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الأمن النيابية تعلن موعد إعلان نتائج التحقيق بقضية تخابر الفلاحي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،الثلاثاء، عن تحديد يوم غد

الأربعاء موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق بشأن قضية تورط قائد عمليات

الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي بالتخابر مع المخابرات المركزية

الأمريكية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي، إن “يوم غد الأربعاء سيكون

موعدا نهائيا لإعلان نتائج اللجنة العليا المشكلة للتحقيق مع قائد

عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي بشأن التسريب الصوتي الذي

يثبت إدانته بالتخابر مع المخابرات الأمريكية”، لافتا إلى إن “اللجنة

الفنية التابعة لوزارة الدفاع ستنهي تحقيقها يوم غد الأربعاء”.وأضاف أن “نتائج التحقيق ستكون الفيصل في إدانة الفلاحي أو تبرئته من

التهم الموجهة إليه”، مبينا أن “الفلاحي سيواجه تهمة الخيانة العظمى

والتخابر إذا ثبتت التسريبات الصوتية ضده”.

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