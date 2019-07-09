النصر يقاطع جلسات البرلمان ويرهن عودته بهذا الامر

2019/07/09 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائبة عن ائتلاف النصر كفاء فرحان ، اليوم الثلاثاء، ان نواب ائتلافها مازالوا معلقين حضورهم لجلسات البرلمان بعد انسحابهم من جلسة الامس اعتراضا على التصويت لفقرة تعديل مادة في قانون الموازنة.

وقالت فرحان في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “نواب ائتلاف النصر مازالوا معلقين حضورهم لجلسات البرلمان بسبب انسحابهم مع نواب الحكمة لاعتراضهم على الية التصويت لفقرة تعديل قانون الموازنة التي لم يحصل فيها نصاب قانوني”.

واضاف ان “نواب ائتلاف النصر سيعقدون اجتماعا اليوم لتحديد استمرار انسحابهم او العودة”, مبينة ان “عودتهم قد تكون مرهونة بموافقة البرلمان باعادة التصويت على فقرة التعديل بقانون الموازنة” .

يذكر ان ائتلاف النصر قدم طلبا مشفوعا بعدد من التواقيع لاعادة التصويت بالفقرة المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الذي صوت عليها الامس دون وجود نصاب قانوني.

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