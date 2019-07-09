البورصات العربية تصعد بختام جلسة تداولات الثلاثاء

2019/07/09 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت غالبية مؤشرات البورصة العربية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث انضمت بورصة الكويت، السوق السعودي – "تاسي"، السوق الموازية – "نمو"، العراق، قطر، مسقط،

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