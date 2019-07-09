بورصة العراق تغلق مرتفعة بنسبة 0.35

2019/07/09 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت البورصة جلسة التداولات على ارتفاع بنسبة 0.35 % ، عند مستوى 491.71 نقطة ، رابحاً نحو 1.71 نقطة.

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