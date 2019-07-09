العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في آب

2019/07/09 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز، بحسب وثيقة تسعير حصلت عليها، بأن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف الى اسيا في اغسطس آب.

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