مجلس بغداد يعلن عن خطة لاستثمار الطريق “السياحي” وتحويله لمجمعات سكنية

2019/07/09 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن خطة لتحويل مقالع النفايات على الطريق السياحي القديم المؤدي الى ديالى لمجمعات سكنية ومناطق ترفيهية وساحة للتبادل التجاري، مبينا ان الأمر بانتظار موافقة الدفاع والمالية لعائديه الأرض إليها.وقالت رئيس لجنة الخدمات في المجلس جسومة الازيرجاوي لـ/المعلومة/ ان “المجلس لديه مقترح لاستثمار الجانبين الايمن والايسر على الطريق السياحي […]

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