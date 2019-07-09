2019/07/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إسلام_الجبالي تشكيل المعنى في أعمال الفنان التشكيلي التونسي نجا المهداوي اذا اختلفت وسائل التعبير من زمن إلى أخر ومن بيئة إلى أخرى, فيبقى البحث عنها هدفا في حد ذاته منذ بدايات الإنسان الأولى, وإن كانت هذه الوسيلة مكتوبة أو مقروءة أو حركية أو إشارية فكلها تندرج ضمن "لغة" التواصل.ويعتبر وصول الإنسان إلى اكتشاف "اللغة" قد فتح أمامه الباب الكبير للتعبير عن أولى مشاعر ه وانفعالاته وأحاسيسه وهواجسه وكل ما......

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