نضال الصالح - المسيحية الصهيونية

2019/07/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الصالح المسيحية الصهيونيةالعهد القديم ، ليس كتابا مقدسا لليهود فقط وإنما هو يشكل مع العهد الجديد الكتاب المقدس للمسيحيين بكافة اتجاهاتهم وكنائسهم .من المعروف أن قراءة أي نص ديني يخضع لآليات عديدة أهما المجال المعرفي الذي يحدد طرائق التفسير ومن ثم الأفق المعرفي والثقافي والسياسي للقارئ أو المفسر، وبما أن المجال المعرفي والثقافي والسياسي يختلف من قارئ إلى آخر فكان لا بد من تعدد التفسيرات والتأوي......

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