2019/07/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي قراءة سياسية في منتدى حوار مشبوه البروفسور رابح لونيسي - جامعة وهران- يجب علينا منذ البداية أن يعلم المتابعون للثورة السلمية في الجزائر التي أنطلقت في 22فيفري2019 والمطالبة بتغيير جذري للنظام القائم، بأنها تعاني من تشويه ومحاولة ركوبها وتحريفها وقمع ممنهج للناشطين فيها وطمس إعلامي كبير على المستوى المحلي والعالمي، مما يدل على أن ليست فقط السلطة ضدها، بل حتى......

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