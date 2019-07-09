الداخلية تعتمد الية جديدة لتطويق انتشار المخدرات

2019/07/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعتمدت وزارة الداخلية، الية جديدة لتطويق انتشار المخدرات في المجتمع.وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطويق جرائم المخدرات باعتماد خطط علمية جديدة وإلقاء القبض على المتاجرين.وذكر مكتب الياسري في بيان إن “وزير الداخلية زار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعقد اجتماعاً بحضور مستشار الوزير ومدراء المخدرات […]

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