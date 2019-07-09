الفتح يكشف عن اتفاق سياسي لتمرير هذا القانون

2019/07/09 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص … كشف تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، بجلسة يوم الخميس المقبل.وقال النائب عن التحالف عامر الفايز لوكالة / بدر نيوز/، ان “قادة الكتل السياسية اتفقوا مع رئاسة مجلس النواب، على عرض قانون انتخابات مجالس المحافظات، بجلسة يوم الخميس المقبل، لغرض التصويت عليه”.[…]

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